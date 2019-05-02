З початку операції ОС повернули під контроль уряду три населені пункти Донбасу — Наєв

“Серед наших найбільших досягнень в першу чергу слід відзначити примушення ворога до зменшення інтенсивності вогню та, в наслідок цього, зменшення кількості втрат з нашого боку. А також зниження рівня злочинності в регіоні, будівництво мостів, сприяння у будівництві доріг та лікарень, створення належних умов для життя цивільного населення”, — зазначив командувач ООС.

За його словами, з початку Операції, не порушуючи Мінських домовленостей, Об’єднані сили повернули під контроль уряду біля 24 квадратних км території, у тому числі 3 населених пункти (хутір Вільний, Південне, Шуми), перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4576,7 га, знищили 52655 вибухонебезпечних предметів. Також були відновлені 1000 га територій, які вже використовуються в господарських цілях, вилучено з незаконного обігу 374 одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, більше 300 тис. боєприпасів, на користь Держави вилучено матеріальні цінності, які використовувались у незаконний спосіб, вартістю близько 274 млн. грн. В рамках ініціативи “Допомога Схід” до лікувальних закладів Донецької та Луганської областей передано медичного майна на суму 5,8 млн грн.

При цьому він уточнив, що формат операції, окрім суто військових завдань, передбачав проведення правоохоронних, цивільно-гуманітарних заходів та реалізацію комплексних проектів щодо відновлення інфраструктури і створення умов для подальшого мирного життя населення регіону.

“Все це відбувалося під шалену канонаду з усіх калібрів, якими російські загарбники випробовували нас на міцність. Але ми вистояли! Ми, Об’єднанні сили, стабілізували лінію зіткнення, показали міць своєї зброї та продовжили боротьбу із ворогом”, — підсумував він, згадавши тих, хто поклав своє життя заради досягнення цих цілей.

Нагадаємо, українське військо сьогодні мало чим відрізняється від армій країн НАТО, а за бойовим досвідом — у деяких питаннях і крокує попереду.