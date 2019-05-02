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С начала операции ОС вернули под контроль правительства три населенных пункта Донбасса - Наев

С начала операции ОС вернули под контроль правительства три населенных пункта Донбасса - Наев

Киев  •  УНН

 • 10539 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала операции Объединенные силы вернули под контроль правительства около 24 квадратных километров территории, в том числе три населенных пункта на Донбассе, уменьшили потери личного состава, создали надлежащие условия для жизни гражданского населения. Об этом заявил командующий ООС Сергей Наев по случаю годовщины начала операции, передает УНН.

"Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждения врага к уменьшению интенсивности огня и, вследствие этого, уменьшение количества потерь с нашей стороны. А также снижение уровня преступности в регионе, строительство мостов, содействие в строительстве дорог и больниц, создание надлежащих условий для жизни гражданского населения", - отметил командующий ООС.

По его словам, с начала Операции, не нарушая Минских договоренностей, Объединенные силы вернули под контроль правительства около 24 квадратных километров территории, в том числе 3 населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы), проверили на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га, уничтожили 52655 взрывоопасных предметов. Также были восстановлены 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях, изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. Боеприпасов, в пользу государства изъято материальные ценности, которые использовались незаконным способом, стоимостью около 274 млн грн. В рамках инициативы "Помощь Восток" в лечебные учреждения Донецкой и Луганской областей передано медицинского имущества на сумму 5,8 млн грн.

При этом он уточнил, что формат операции, кроме чисто военных задач, предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и создание условий для дальнейшего мирной жизни населения региона.

"Все это происходило под бешеную канонаду из всех калибров, которыми российские захватчики испытывали нас на прочность. Но мы выстояли! Мы, Объединенные силы, стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь своего оружия и продолжили борьбу с врагом", - подытожил он, вспомнив тех, кто положил свою жизнь ради достижения этих целей.

Напомним, украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевым опытом - в некоторых вопросах и шагает впереди.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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