На Донбассе обстреляли частный сектор
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Донецкой области в результате обстрела повреждены два жилых дома в Авдеевке, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции, передает УНН.
"Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделение полиции сегодня около 13:30 от местного жителя, дом которого попал под огонь. В домовладении потерпевшего, расположенного на улице Лермонтова, повреждено окно", - говорится в сообщении.
Кроме того, осколки посекли фасад здания, расположенного по переулку Лесной.
На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, сегодня боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных ранены.