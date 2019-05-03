Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Незаконные вооруженные формирования осуществили минометный обстрел города Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"Боевики нанесли удар по жилым кварталам Марьинки. Минометный обстрел начался сегодня, 3 мая, в 05:30", - говорится в сообщении.
По данным МВД, задокументировано повреждение 6 домов и 2 автомобилей. Пострадавших среди населения нет.
В ГУНП в области отметили, происшествие квалифицировали как террористический акт.
"Факт квалифицирован по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Как сообщал УНН, в Донецкой области в результате обстрела повреждены два жилых дома в Авдеевке.
Напомним, за сутки 2 мая боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.