Обстріл Мар’їнки: задокументовано факт порушення законів війни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Генеральна прокуратура України задокументувала факт порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни при обстрілі Мар’їнки Донецької області. Про це повідомила прес-служба ГПУ, передає УНН.
"Російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, усупереч міжнародному гуманітарному праву, 03.05.2019 близько 05 год. 15 хв. здійснили з тимчасово окупованої території Донецької області масований обстріл житлових кварталів м. Мар’їнки Донецької області", - йдеться в повідомленні.
На місце події виїхала група у складі працівників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, ГПУ та Служби безпеки України.
"Прокурори вказаного управління, додержуючись вимог процесуального законодавства України, задокументували факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни", - зазначили у відомстві.
За даними ГПУ, зокрема, у ході огляду місця події встановлено пошкодження 8 житлових будинків та 1 цивільного автомобіля.
"В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що обстріл здійснювався мінами калібру 82 мм із с. Трудівські Петровського району м. Донецька (тимчасово окупована територія)", - прокоментували у відомстві.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення цього злочину.
У відомстві додали, що здобуті докази про порушення Росією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права передадуть до Міжнародного кримінального суду.
Нагадаємо, за добу 5 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.