Обстрел Донецка: обнародованы доказательства, что за атаками стоит россия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Войска рф в очередной раз обстреляли Донецк и обвинили Украину. Однако в Центре стратегических коммуникаций и безопасности обнародуют доказательства, что за атаками стоит россия, передает УНН.
Детали
6 декабря оккупационные власти Донецка заявили, что ВСУ обстреляли город и убили шесть человек. В центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что это – неправда.
"Если обратить внимание на расположение мест прилетов, становится очевидным, что запуски происходили с оккупированной территории.
ВСУ никак не могли нанести такой удар со своих позиций. Ведь тогда снаряду пришлось бы разворачиваться на 180 градусов в воздухе, а это – невозможно", - говорится в сообщении.
Отметим, что оккупанты регулярно обвиняют Силы обороны Украины в обстрелах, которые сами осуществляют. Один из самых ярких примеров – фейк об обстреле колонии в Еленовке.