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Обстрел Донецка: обнародованы доказательства, что за атаками стоит россия

Обстрел Донецка: обнародованы доказательства, что за атаками стоит россия

Киев • УНН

 • 2356676 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Войска рф в очередной раз обстреляли Донецк и обвинили Украину. Однако в  Центре стратегических коммуникаций и безопасности обнародуют доказательства, что за атаками стоит россия, передает УНН.

Детали

6 декабря оккупационные власти Донецка заявили, что ВСУ обстреляли город и убили шесть человек. В центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что это – неправда.

"Если обратить внимание на расположение мест прилетов, становится очевидным, что запуски происходили с оккупированной территории.

ВСУ никак не могли нанести такой удар со своих позиций. Ведь тогда снаряду пришлось бы разворачиваться на 180 градусов в воздухе, а это – невозможно", - говорится в сообщении.

Отметим, что оккупанты регулярно обвиняют Силы обороны Украины в обстрелах, которые сами осуществляют. Один из самых ярких примеров – фейк об обстреле колонии в Еленовке.

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