Обстрел Днепропетровской области: пострадали 11 человек, один из них в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По уточненной информации в результате обстрела Днепропетровской области пострадали 11 человек, один из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает УНН.
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“Уточнена информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно, пострадали 11 человек. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии”, — отметил он.
В настоящее время спасатели продолжают укрощать пожар, причиненный ракетными ударами.
Напомним
В Днепропетровской области раздался ряд взрывов.
Позже председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что произошло несколько “прилетов” в Новомосковском районе. Есть пострадавшие и масштабные разрушения.