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Обстрел Днепропетровской области: пострадали 11 человек, один из них в тяжелом состоянии

Обстрел Днепропетровской области: пострадали 11 человек, один из них в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 113773 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. По уточненной информации в результате обстрела Днепропетровской области пострадали 11 человек, один из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает УНН.

 

Цитата

“Уточнена информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно, пострадали 11 человек. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии”, — отметил он.

В настоящее время спасатели продолжают укрощать пожар, причиненный ракетными ударами.

Напомним

В Днепропетровской области раздался ряд взрывов.

Позже председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что произошло несколько “прилетов” в Новомосковском районе. Есть пострадавшие и масштабные разрушения.

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