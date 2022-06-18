Обстріл Дніпропетровщини: постраждали 11 людей, одна з них у важкому стані

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“Уточнена інформація по ракетній атаці у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих — у важкому стані”, — зазначив він.

Наразі рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари.

Нагадаємо

У Дніпропетровській області пролунала низка вибухів.

Пізніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що відбулося декілька “прильотів” у Новомосковському районі. Є постраждалі і масштабні руйнування.