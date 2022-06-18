Обстріл Дніпропетровщини: постраждали 11 людей, одна з них у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За уточненою інформацією внаслідок обстрілу Дніпропетровщини постраждали 11 людей, одна з них — у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.
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“Уточнена інформація по ракетній атаці у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих — у важкому стані”, — зазначив він.
Наразі рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари.
Нагадаємо
У Дніпропетровській області пролунала низка вибухів.
Пізніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що відбулося декілька “прильотів” у Новомосковському районі. Є постраждалі і масштабні руйнування.