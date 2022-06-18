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На Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційної інформації наразі немає

На Дніпропетровщині пролунали вибухи: офіційної інформації наразі немає

Київ • УНН

 • 254833 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Дніпропетровській області пролунала низка вибухів. Про це повідомляють очевидці та Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Як повідомив у Telegram-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, на Дніпропетровщині повідомляють про чотири вибухи.

Місцеві ж Telegram-канали повідомляють, що нібито "прилетіло" у Новомосковському районі.

"Було 2 гучні вибухи, деякі очевидці також повідомляють, що було ще 2 глухих", - йдеться у повідомленні.

Міська та обласна влада наразі інформацію про вибухи не коментувала.

Раніше

Як повідомляв УНН, у низці областей України - на півдні, сході та у центрі - оголошена повітряна тривога.

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