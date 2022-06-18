На Днепропетровщине раздались взрывы: официальной информации пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Днепропетровской области раздался ряд взрывов. Об этом сообщают очевидцы и Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Как сообщил в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, на Днепропетровщине сообщают о четырех взрывах.
Местные же Telegram-каналы сообщают, что якобы "прилетело" в Новомосковском районе.
"Было 2 громких взрыва, некоторые очевидцы также сообщают, что было еще 2 глухих", - говорится в сообщении.
Городские и областные власти пока информацию о взрывах не комментировали.
Ранее
Как сообщал УНН, в ряде областей Украины - на юге, востоке и в центре - объявлена воздушная тревога.