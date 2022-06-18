Повітряна тривога: у низці областей України лунають сирени

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Як повідомляє "Карта повітряних тривог", сирени лунають у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській,

Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Сумській областях.

Також у Telegram-каналах повідомляють про нібито виліт ракет з Чорного моря. Але наразі дана інформація не підтверджена.

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Окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.