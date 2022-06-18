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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 52952 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 101260 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 160045 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 141058 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 106487 перегляди

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Повітряна тривога: у низці областей України лунають сирени

Повітряна тривога: у низці областей України лунають сирени

Київ • УНН

 • 172083 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У низці областей України - на півдні, сході та у центрі - оголошена повітряна тривога, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє "Карта повітряних тривог", сирени лунають у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській,
Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Сумській областях.

Також у Telegram-каналах повідомляють про нібито виліт ракет з Чорного моря. Але наразі дана інформація не підтверджена.

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