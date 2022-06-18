Повітряна тривога: у низці областей України лунають сирени
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У низці областей України - на півдні, сході та у центрі - оголошена повітряна тривога, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє "Карта повітряних тривог", сирени лунають у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській,
Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Сумській областях.
Також у Telegram-каналах повідомляють про нібито виліт ракет з Чорного моря. Але наразі дана інформація не підтверджена.
Раніше
Окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.