Окупанти обстріляли газопереробне підприємство на Харківщині. Спалахнула масштабна пожежа

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"Нині рятувальники гасять пожежу, масштаб та подробиці згодом", — зазначив Ноздрачов.

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У Telegram-каналах уже з'явились відео, де видно чорний стовп диму, який очевидзі зняли одразу після обстрілу.

Також шириться повідомлення, що "орки випустили сьогодні понад 10 ракет газо-бензинового заводу в Харківській області". Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.

Раніше

Російські окупанти вдарили по Харкову. Попередньо постраждалих немає.