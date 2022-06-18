Окупанти обстріляли газопереробне підприємство на Харківщині. Спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. Це Суспільному підтвердив голова Донецької територіальної громади Анатолій Ноздрачов, передає УНН.
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"Нині рятувальники гасять пожежу, масштаб та подробиці згодом", — зазначив Ноздрачов.
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У Telegram-каналах уже з'явились відео, де видно чорний стовп диму, який очевидзі зняли одразу після обстрілу.
Також шириться повідомлення, що "орки випустили сьогодні понад 10 ракет газо-бензинового заводу в Харківській області". Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.
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