Оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Харьковской области. Вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области. В результате обстрела возник масштабный пожар. Это Суспильному подтвердил глава Донецкой территориальной громады Анатолий Ноздрачов, передает УНН.
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"В настоящее время спасатели тушат пожар, масштаб и подробности впоследствии", — отметил Ноздрачов.
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В Telegram-каналах уже появились видео, где виден черный столб дыма, который очевидцы сняли сразу после обстрела.
Также распространяется сообщение, что "орки выпустили сегодня более 10 ракет по газобензиновому заводу в Харьковской области". Официального подтверждения данной информации пока нет.
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