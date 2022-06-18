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13:44 • 43775 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 78846 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 64520 просмотра

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12:52 • 43834 просмотра

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Оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Харьковской области. Вспыхнул масштабный пожар

Киев • УНН

 • 124743 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области. В результате обстрела возник масштабный пожар. Это Суспильному подтвердил глава Донецкой территориальной громады Анатолий Ноздрачов, передает УНН.

Цитата

"В настоящее время спасатели тушат пожар, масштаб и подробности впоследствии", — отметил Ноздрачов.

Добавим

В Telegram-каналах уже появились видео, где виден черный столб дыма, который очевидцы сняли сразу после обстрела.

Также распространяется сообщение, что "орки выпустили сегодня более 10 ракет по газобензиновому заводу в Харьковской области". Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее

Российские оккупанты ударили по Харькову. Предварительно пострадавших нет.

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