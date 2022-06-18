Окупанти знову обстріляли Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти вдарили по Харкову. Попередньо постраждалих немає. Про це повідомила радник голови обласної ради в Харківській обласній раді Наталія Попова, передає УНН.
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«У місті приліт! Попередньо без постраждалих», – написала Попова.
Доповнення
У Харкові ввечері 17 червня внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа у житловому 16-поверховому будинку.
16 червня російські окупанти знову обстріляли Харків і область – поранено двох мирних жителів, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.