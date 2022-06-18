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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 38283 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти знову обстріляли Харків

Окупанти знову обстріляли Харків

Київ • УНН

 • 201999 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти вдарили по Харкову. Попередньо постраждалих немає. Про це повідомила радник голови обласної ради в Харківській обласній раді Наталія Попова, передає УНН.

Цитата

«У місті приліт! Попередньо без постраждалих», – написала Попова.

Доповнення

У Харкові ввечері 17 червня внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа у житловому 16-поверховому будинку.

16 червня російські окупанти знову обстріляли Харків і область – поранено двох мирних жителів, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.

Українські Національні Новини

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