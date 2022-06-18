Оккупанты снова обстреляли Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские оккупанты ударили по Харькову. Предварительно пострадавших нет. Об этом сообщила советник Главы областного совета в Харьковской областной рады Наталья Попова, передает УНН.
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«В городе прилёт! Предварительно без пострадавших», - написала Попова.
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В Харькове вечером 17 июня в результате вражеских обстрелов произошел пожар в жилом 16-этажном доме.
16 июня российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область – ранены два мирных жителя, повреждены по меньшей мере 10 частных домов.