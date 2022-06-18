Воздушная тревога: в ряде областей Украины раздаются сирены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В ряде областей Украины – на юге, востоке и в центре – объявлена воздушная тревога, передает УНН.
Детали
Как сообщает "Карта воздушных тревог", сирены раздаются в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской,
Запорожской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Сумской областях.
Также в Telegram-каналах сообщают о якобы вылете ракет с Черного моря. Но данная информация не подтверждена.
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