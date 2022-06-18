У Дніпропетровській облраді підтвердили декілька" прильотів": є постраждалі і масштабні руйнування

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"Надвечір маємо декілька «прильотів» у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. Наразі вся інформація з‘ясовується", - написав Лукашук.

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Крім того, голова облради повдіомив, що внаслідок ракетного удару, який стався вдень у Кривому Розі, двоє людей постраждали. Окупанти влучили в об’єкт соціальної інфраструктури. Також зруйновано два приватні будинки і гараж. На місці ще працюють відповідні служби.

Окрім цього, вдень окупанти обстріляли територію Апостолівської громади. Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач, нині все вже відновлено. Поцілив противник і по Зеленодольській громаді: під ворожий вогонь потрапила Велика Костромка. На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих і без руйнувань.

Декілька ракетних атак по різним районам Дніпропетровщини протягом дня, додав Лукашук.

Він також закликав "громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже від окупантів можна чекати чого завгодно".

"Пам‘ятайте, що війна триває", - резюмував голова облради.

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