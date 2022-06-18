В Днепропетровском облсовете подтвердили несколько "прилетов": есть пострадавшие и масштабные разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Под вечер есть несколько «прилетов» в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения. Сейчас вся информация выясняется", - написал Лукашук.
Добавим
Кроме того, глава облсовета сообщил, что в результате ракетного удара, произошедшего днем в Кривом Роге, два человека пострадали. Оккупанты попали в объект социальной инфраструктуры. Также разрушены два частных дома и гараж. На месте еще трудятся соответствующие службы.
Кроме этого, днем оккупанты обстреляли территорию Апостоловской общины. Из-за обстрелов была повреждена линия электропередач, сейчас все уже восстановлено. Попал противник и по Зеленодольской громаде: под вражеский огонь попала Великая Костромка. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших и без разрушений.
Несколько ракетных атак по разным районам Днепропетровщины в течение дня, добавил Лукашук.
Он также призвал "граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь от оккупантов можно ожидать чего угодно".
"Помните, что война продолжается", - резюмировал глава облсовета.
Ранее
В Днепропетровской области раздался ряд взрывов.