Обстрел детсада в Станице Луганской: Кулеба призвал партнеров немедленно отреагировать
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украина призывает всех партнеров немедленно осудить серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России - обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
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"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляли украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности", - написал Кулеба.
Контекст
17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в сооружение детского сада.
По предварительной информации, двое гражданских людей получили контузии. Дети, как сообщили, не пострадали.