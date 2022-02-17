Обстріл дитсадка у Станиці Луганській: Кулеба закликав партнерів негайно відреагувати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Україна закликає всіх партнерів негайно засудити серйозне порушення Мінських угод з боку Росії – обстріл населеного пункту Станиця Луганська на Луганщині. Про це написав в своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
Цитата
"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляно українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - написав Кулеба.
Контекст
17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська на Луганщині. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка.
За попередньою інформацією, двоє цивільних осіб дістали контузії. Діти, як повідомили, не постраждали.