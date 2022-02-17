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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51041 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Обстріл дитсадка у Станиці Луганській: Кулеба закликав партнерів негайно відреагувати

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській: Кулеба закликав партнерів негайно відреагувати

Київ • УНН

 • 10700 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Україна закликає всіх партнерів негайно засудити серйозне порушення Мінських угод з боку Росії – обстріл населеного пункту Станиця Луганська на Луганщині. Про це написав в своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляно українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - написав Кулеба.

Контекст

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська на Луганщині. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка.

За попередньою інформацією, двоє цивільних осіб дістали контузії. Діти, як повідомили, не постраждали.

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