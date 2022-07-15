Обстрел Бахмута из "Ураганов": ранены 6 мирных жителей, начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Вражеская армия страны-оккупанта из РСЗО "Ураган" обстреляла Бахмут Донецкой области. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, осколочные ранения получили 6 мирных жителей, начато расследование, передает УНН.
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"... осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 15 июля 2022 года вражеская армия страны-оккупанта из РСЗО "Ураган" обстреляла Бахмут Донецкой области.
Снаряды захватчиков попали в администрацию местного рынка и здания магазинов, в результате чего минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили 6 мирных жителей. Кроме того, полностью разрушены или повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, сгорели автомобили.
На месте происшествия работают правоохранители и спасатели, проводятся первоочередные следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.