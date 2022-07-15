Обстріл Бахмута з "Ураганів": поранено 6 мирних мешканців, розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Ворожа армія країни-окупанта з РСЗВ "Ураган" обстріляла Бахмут Донецької області. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, осколкові поранення отримали 6 мирних мешканців, розпочато розслідування, передає УНН.
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"... здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 15 липня 2022 року ворожа армія країни-окупанта з РСЗВ "Ураган" обстріляла Бахмут Донецької області.
Снаряди загарбників влучили в адміністрацію місцевого ринку та будівлі магазинів, внаслідок чого мінно-вибухові травми та осколкові поранення отримали 6 мирних мешканців. Окрім цього, повністю зруйновані або пошкоджені близько 10 багатоповерхових та приватних будинків, згоріли автомобілі.
Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування усіх обставин злочину.