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Вражеский обстрел отеля в Бахмуте: выросло количество жертв

Киев • УНН

 • 134776 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Бахмуте Донецкой области спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте гостиницы, которую 27 июля обстреляли российские оккупанты. Число жертв возросло до четырех. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, информирует УНН.

Цитата

"Сейчас завершено проведение поисково-спасательных мер. Всего в результате происшествия погибли 4 человека, пострадали 5 человек, из которых 2 человека спасены личным составом Главного управления. Сейчас проводятся меры по разбору разрушенных элементов гостиницы", – говорится в сообщении.

Детали

По данным спасателей, всего для проведения работ привлекли 38 человек и 6 единиц техники, из них: от Главного управления 28 человек личного состава и 4 единицы техники, от местных органов власти 4 человека, 1 автокран и 1 трактор, от Национальной полиции 6 человек.

Дополнение 

В результате обстрела города Бахмут, который произошел 27 июля примерно в семь утра, было частично разрушено двухэтажное здание отеля. Вчера сообщали о двух погибших и четырех раненых.

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