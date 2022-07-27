Ворожий удар по Бахмуту: рятувальники показали наслідки

Цитата



«В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько 7-ї ранку, сталось часткове руйнування двоповерхової будівлі готелю», - ідеться в повідомленні.



Деталі



Як зазначається, о 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Загалом, з початку проведення робіт, на місці події виявлено тіло 1 загиблої особи, постраждало 4 особи. Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи. Роботи по розбору завалів продовжуються.

Від Головного управління залучено 28 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки (3 АЦ, 2 автомобілі ШМД), 2 автокрани та 2 трактора від місцевих органів влади.

Доповнення

Зранку ворог завдав три ракетні удари по Торецьку та один по Авдіївці. У Торецьку ракети влучили у приватний сектор та гаражі – обійшлося без постраждалих. В Авдіївці, окрім ракет, росіяни тричі застосували артилерію – влучили у центр міста та АКХЗ.