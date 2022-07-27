Вражеский удар по Бахмуту: спасатели показали последствия

Цитата



«В результате обстрела города Бахмут, который произошел около 7 утра, произошло частичное разрушение двухэтажного здания отеля», - говорится в сообщении.



Детали



Как отмечается, в 9:25, во время проведения поисково-спасательных работ, спасатели из-под завалов спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение. В целом, с начала проведения работ, на месте происшествия обнаружено тело 1 погибшего, пострадало 4 человека. Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим, визуально наблюдается тело погибшего лица. Работы по разбору завалов продолжаются.

От Главного управления привлечены 28 человек личного состава и 5 единиц техники (3 АЦ, 2 автомобиля СМП), 2 автокрана и 2 трактора от местных органов власти.

Дополнение

Утром враг нанес три ракетных удара по Торецку и один по Авдеевке. В Торецке ракеты попали в частный сектор и гаражи – обошлось без пострадавших. В Авдеевке, кроме ракет, россияне трижды применили артиллерию – попали в центр города и АКХЗ.