Ворожий обстріл готелю у Бахмуті: зросла кількість жертв

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"Наразі завершено проведення пошуково-рятувальних заходів. Всього внаслідок події загинуло 4 особи, постраждало 5 осіб, з яких 2 особи врятовані особовим складом Головного управління. На теперішній час проводяться заходи щодо розбору зруйнованих елементів готелю", – ідеться в повідомленні.



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За даними рятувальників, всього для проведення робіт залучили 38 осіб та 6 одиниць техніки: від Головного управління 28 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки, від місцевих органів влади 4 людини , 1 автокран та 1 трактор, від Національної поліції 6 людей.

Доповнення

Внаслідок обстрілу міста Бахмут, який стався 27 липня приблизно о сьомій ранку, було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. Вчора повідомляли про двох загиблих та чотирьох поранених.