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Ворожий обстріл готелю у Бахмуті: зросла кількість жертв

Ворожий обстріл готелю у Бахмуті: зросла кількість жертв

Київ • УНН

 • 134776 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У Бахмуті Донецької області рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці готелю, який 27 липня обстріляли російські окупанти. Кількість жертв зросла до чотирьох. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області, інформує УНН.

Цитата

"Наразі завершено проведення пошуково-рятувальних заходів. Всього внаслідок події загинуло 4 особи, постраждало 5 осіб, з яких 2 особи врятовані особовим складом Головного управління. На теперішній час проводяться заходи щодо розбору зруйнованих елементів готелю", – ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними рятувальників, всього для проведення робіт залучили 38 осіб та 6 одиниць техніки: від Головного управління 28 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки, від місцевих органів влади 4 людини , 1 автокран та 1 трактор, від Національної поліції 6 людей.

Доповнення 

Внаслідок обстрілу міста Бахмут, який стався 27 липня приблизно о сьомій ранку, було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. Вчора повідомляли про двох загиблих та чотирьох поранених. 

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