Ворожий обстріл готелю у Бахмуті: з-під завалів дістали двох загиблих

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"Рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще однієї особи. Станом на 14:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 2 загиблих осіб", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Врятували з-під завалів одну людину, постраждалих – троє. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

26 липня на Донеччині російські окупанти вбили одного цивільного, ще один мирний житель дістав поранення.