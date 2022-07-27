Вражеский обстрел отеля в Бахмуте: из-под завалов достали двух погибших

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"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека. По состоянию на 14:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 2 погибших", – говорится в сообщении.

Добавим

Спасли из-под завалов одного человека, пострадавших – трое. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним

26 июля в Донецкой области российские оккупанты убили одного гражданского, еще один мирный житель получил ранения.