Вражеский обстрел отеля в Бахмуте: из-под завалов достали двух погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В результате вражеского обстрела гостиницы в Бахмуте Донецкой области погибли по меньшей мере два человека, пострадали – трое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
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"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека. По состоянию на 14:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 2 погибших", – говорится в сообщении.
Добавим
Спасли из-под завалов одного человека, пострадавших – трое. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним
26 июля в Донецкой области российские оккупанты убили одного гражданского, еще один мирный житель получил ранения.