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Обстрел автобуса с персоналом ДФС: трех пострадавших выписали из больницы

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Трое пострадавших в результате обстрела автобуса, который перевозил персонал Донецкой фильтровальной станции, выписали из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованный 20 апреля.

Обстрел автобуса с персоналом ДФС: трех пострадавших выписали из больницы

"Миссия уточняла информацию о состоянии сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса", раненых в результате огня из легкого вооружения вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС) 17 апреля. Медработники железнодорожной больницы в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) сообщили наблюдателям о том, что трех пострадавших (двух мужчин 30-50 лет и женщину 40-49 лет) выписали из больницы, а еще один мужчина (около 40 лет) до сих пор находится в больнице", - говорится в сообщении.

Кроме того, медперсонал в Ясиноватой подтвердил, что пятого пострадавшего - мужчину около 40 лет - госпитализировали в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу.

Напомним, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании.

В среду 18 апреля Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу.

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