Обстріл автобусу з персоналом ДФС: трьох постраждалих виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Трьох постраждалих внаслідок обстрілу автобусу, який перевозив персонал Донецької фільтрувальної станції, виписали з лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікований 20 квітня.
"Місія уточнювала інформацію про стан співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу", поранених внаслідок вогню з легкого озброєння поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС) 17 квітня. Медпрацівники залізничної лікарні в н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька) повідомили спостерігачам про те, що трьох постраждалих (двох чоловіків 30–50 років та жінку 40–49 років) виписали з лікарні, а ще один чоловік (близько 40 років) досі перебуває в лікарні", – йдеться в повідомленні.
Крім того, медперсонал у Ясинуватій підтвердив, що п'ятого постраждалого - чоловіка близько 40 років - госпіталізували до Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні.
Нагадаємо, 17 квітня під обстріл потрапив автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії.
У середу 18 квітня Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу.