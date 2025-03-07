Обстрел Полтавщины: ребенок и взрослый пострадали от осколков снаряда
Киев • УНН
На Полтавщине в результате вражеского обстрела ранены двое людей, среди них ребенок. Повреждены два частных дома и система газоснабжения в Миргородском районе.
Оккупанты обстреляли Полтавщину, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает Полтавская ОВА, передает УНН.
Детали
Таким образом, в результате падения осколков вражеского снаряда на жилой дом в Миргородском районе, двое жителей получили ранения, среди них ребенок. Пострадавшие немедленно были доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.
Также зафиксированы серьезные повреждения двух частных домов, а также системы газоснабжения в районе.
Власти устанавливают точное количество абонентов, которые остались без газа после атаки.
Спасательные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Напоминаем
Этой ночью противник нанес серьезные повреждения энергетической и газовой инфраструктуре Украины. Спасатели и энергетики работают над восстановлением подачи электричества и газа в поврежденных регионах.
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