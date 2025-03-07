Обстріл Полтавщини: дитина та дорослий постраждали від уламків снаряду

Окупанти обстріляли Полтавщину, у результаті чого постраждали люди. Про це повідомляє Полтавська ОВА, передає УНН.

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Відтак, унаслідок падіння уламків ворожого снаряду на житловий будинок у Миргородському районі, двоє мешканців отримали поранення, серед них дитина. Постраждалі негайно були доставлені до лікарні, де їм надано медичну допомогу.

Також зафіксовані серйозні пошкодження двох приватних будинків, а також системи газопостачання в районі.

Влада встановлює точну кількість абонентів, які залишились без газу після атаки.

Рятувальні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо

Цієї ночі противник завдав серйозних пошкоджень енергетичній та газовій інфраструктурі України. Рятувальники та енергетики працюють над відновленням подачі електрики та газу в пошкоджених регіонах.

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