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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Обстріл Полтавщини: дитина та дорослий постраждали від уламків снаряду

Київ • УНН

 • 24975 перегляди

На Полтавщині внаслідок ворожого обстрілу поранено двох людей, серед них дитина. Пошкоджено два приватні будинки та систему газопостачання в Миргородському районі.

Обстріл Полтавщини: дитина та дорослий постраждали від уламків снаряду

Окупанти обстріляли Полтавщину, у результаті чого постраждали люди. Про це повідомляє Полтавська ОВА, передає УНН.

Деталі

Відтак, унаслідок падіння уламків ворожого снаряду на житловий будинок у Миргородському районі, двоє мешканців отримали поранення, серед них дитина. Постраждалі негайно були доставлені до лікарні, де їм надано медичну допомогу.

Також зафіксовані серйозні пошкодження двох приватних будинків, а також системи газопостачання в районі.

Влада встановлює точну кількість абонентів, які залишились без газу після атаки.

Рятувальні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо

Цієї ночі противник завдав серйозних пошкоджень енергетичній та газовій інфраструктурі України. Рятувальники та енергетики працюють над відновленням подачі електрики та газу в пошкоджених регіонах.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися в повітря з аеродрому рф07.03.25, 00:59 • 114954 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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