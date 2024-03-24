Обстрел энергоинфраструктуры Одесской области: Кипер рассказал о ситуации со светом

В Одесской облгосадминистрации предупредили о возможных отключениях электроэнергии, при условии роста нагрузки, передает УНН.

Детали

Сейчас отключенных от электроэнергии абонентов нет. Однако, если будет расти нагрузка - возможны плановые отключения по техническим причинам.

Энергетики обращаются с просьбой снизить нагрузку на сети, чтобы окончательно привести энергосистему в нормальное состояние. Не пользуйтесь одновременно мощными электрическими устройствами, по возможности включайте приборы не в пиковые часы пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Он также добавил, что враг не прекращает террор Одесской области.

Ночью атаковал дронами Измаильский район, нанес ущерб припортовой инфраструктуре. А накануне вечером ударил баллистикой по Белгород-Днестровскому району. К счастью, люди не пострадали. Поэтому еще раз очень прошу: реагируйте на сигналы воздушной тревоги и спускайтесь в укрытие. Это может сохранить вашу жизнь и здоровье - заметил Кипер.

Ночная атака не повлияла на работу энергосистемы, хотя враг пытался критически повредить объекты энергетики на Днепропетровщине - Укрэнерго