Ночная атака не повлияла на работу энергосистемы, хотя враг пытался критически повредить объекты энергетики на Днепропетровщине - Укрэнерго

Утренняя ракетная атака существенно не повлияла на работу энергосистемы. Но БПЛА атаковали энергообъекты Днепропетровщины. Об этом сообщило Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Ведомство отмечает, что утренняя ракетная атака существенно не повлияла на работу энергосистемы. Но в течение ночи россияне снова прицельно били БПЛА по энергетическим объектам Днепропетровщины.

Обломками была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи. При этом в г. Кривой Рог фиксировались перебои с теплоснабжением и были нарушения технологического процесса на отдельных промышленных предприятиях - говорится в сообщении.

Также во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, обеспечивающая работу резервной схемы питания Запорожской АЭС.

На Днепропетровщине специалисты "Укрэнерго" и облэнерго восстановили энергопитание промышленности и теплоснабжение бытовых потребителей. Также восстановлена надежность питания ЗАЭС - линия, которая отключалась, возвращена в работу - добавили в Укрэнерго.

Кроме того, в Харькове действуют сетевые ограничения, вызванные повреждением объектов энергетической инфраструктуры. А в Одесской и Хмельницкой областях графики отключений могут быть применены при росте потребления.

Во всех пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним

Ночью россия нанесла многочисленные ракетные и беспилотные удары по разным регионам Украины. А утром враг повторно атаковал Львовскую область "кинжалами" с МиГ-31К, попав в объект критической инфраструктуры.

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников