Установили обстоятельства смерти полицейского в Кировоградской области

Согласно информации, в октябре 2017 года в Кировоградской области произошло резонансное событие. После ДТП, в котором пострадал работник полиции, коллеги бросили его тело в колодец в поле.

После проверки стало ясно, что жизнь человека оборвалась не из-за травмы, полученной в результате ДТП.

Выяснилось, что 24-летний старший лейтенант полиции в день своего исчезновения поехал на собственном автомобиле ВАЗ отдохнуть с друзьями: двумя участковыми офицерами Благовещенского ОП, 33-летним жителем Ульяновского района и 27-летним работником СБУ.

Заметив косулю, компания начала охоту, не выходя из автомобиля. Но какой-то момент машина перевернулась. В результате ДТП оперативник, который сидел на пассажирском месте, оказался прижатым металлическим каркасом и не подавал признаков жизни.

Увидев это, ребята решили скрыть произошедшее. Положили своего друга в багажник другого автомобиля, а затем отвезли к колодцу посреди поля. Тело оперативника бросили в колодец, прикрепив к его ноги камень. Истерзанную машину утопили неподалеку в карьере.

Впоследствии внутренняя безопасность НПУ инициировала проведение ряда экспертиз и следственно-оперативных мероприятий. Как оказалось - не зря.

Вскоре выяснилось, что на самом деле в тот день произошла не просто ДТП, а убийство. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть полицейского наступила в результате механической асфиксии от утопления.

В настоящее время жителю Ульяновского района, который был за рулем в момент ДТП, объявлен подозрение по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) УК Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Работнику СБУ объявлено подозрение по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) и ст.396 (сокрытие преступления) УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Досудебное расследование в отношении этих фигурантов завершено, обвинительное заключение направлено в суд.

Двух других фигурантов - участковых офицеров полиции - уволены из органов. Кроме того, решением Ульяновского районного суда Кировоградской области 28-летнего бывшего участкового офицера признан виновным в сокрытии преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и, на основании ст.75 УК Украины, освобожден от отбывания наказания, с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года.

Начальника Благовещенского отдела полиции уволен с должности.