Обставини смерті поліцейського на Кіровоградщині встановили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Внутрішня безпека поліції, за підтримки керівництва НПУ, спільно з військовою прокуратурою встановила обставини загадкової смерті поліцейського Кіровоградщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДВБ Нацполіції.
Згідно з інформацією, у жовтні 2017 року на Кіровоградщині сталася резонансна подія. Після ДТП, в якій постраждав працівник поліції, колеги кинули його тіло до криниці серед поля.
Після перевірки стало ясно, що життя чоловіка обірвалося не через травми, отримані внаслідок ДТП.
З’ясувалося, що 24-річний старший лейтенант поліції у день свого зникнення поїхав на власному автомобілі ВАЗ відпочити з друзями: двома дільничними офіцерами Благовіщенського ВП, 33-річним мешканцем Ульянівського району та 27-річним працівником СБУ.
Помітивши косулю, компанія почала лови, не виходячи з автомобіля. Але якоїсь миті машина перекинулась. В результаті ДТП оперативник, який сидів на пасажирському місці, виявився притиснутим металевим каркасом і не подавав ознак життя.
Побачивши це, хлопці вирішили приховати подію. Поклали свого друга до багажника іншого автомобіля, а потім відвезли до колодязя посеред поля. Тіло оперативника кинули до криниці, прикріпивши йому до ноги камінь. Понівечену машину втопили неподалік у кар’єрі.
Згодом внутрішня безпека НПУ ініціювала проведення низки експертиз та слідчо-оперативних заходів. Як виявилось — недаремно.
Невдовзі з’ясувалося, що насправді того дня сталася не просто ДТП, а вбивство. За висновком судово-медичної експертизи смерть поліцейського настала внаслідок механічної асфіксії від утоплення.
На теперішній час мешканцю Ульянівського району, який був за кермом у момент ДТП, оголошено підозру за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч.1 ст.119 (Вбивство через необережність) КК України. Судом йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Працівникові СБУ оголошено підозру за ч.1 ст.119 (Вбивство через необережність) та ст.396 (Приховування злочину) ККУ. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості застави.
Досудове розслідування відносно цих фігурантів завершено, обвинувальний вирок направлено до суду.
Двох інших фігурантів — дільничних офіцерів поліції — звільнено з органів. Крім того, рішенням Ульянівського районного суду Кіровоградської області 28-річного колишнього дільничного офіцера визнано винним у приховуванні злочину. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років та, на підставі ст.75 КК України, звільнено від відбування покарання, із встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки.
Начальника Благовіщенського відділу поліції звільнено з посади.