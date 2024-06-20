На севере Силы обороны пытаются наносить поражение врагу на их территории, на подходе ДРГ к границе и это удается. В целом обстановка на северной границе сохраняется напряженной, но вполне контролируемой Силами обороны.

Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Оперативная обстановка на северной границе сохраняется напряженной, но вполне контролируемой Силами обороны. Враг придерживается своей тактики. Прежде всего это обстрел приграничных населенных пунктов вдоль всей государственной границы - рассказал Мисник.

Он отметил, что несколько снизилась интенсивность обстрелов Сумщины.

На Сумском направлении мы видим, как и уменьшение количества в показателях обстрелов, но это не всегда отражает ситуацию, потому что иногда бывает меньше обстрелов, но больше взрывов. Зависит от того, какое оружие применяют, или реактивные системы залпового огня, или с вертолетов неуправляемыми ракетами, такого меньше стало. То есть в основном враг активно применяет FPV-дрон, ударные БПЛА, минометы - сказал Мисник.

Также он прокомментировал активность российских ДРГ.

Что касается активности ДРГ, то сейчас технические средства, которые мы используем в системе нашей обороны северной границы позволяют своевременно выявлять такие попытки. Мы стараемся наносить поражение врагу уже на их территории, на подходе к границе и это достаточно удается нам - рассказал Мисник.

На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"