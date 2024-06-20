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Обстановка на північному кордоні зберігається напруженою, але контрольованою - Мисник

Київ • УНН

 • 35466 перегляди

Ситуація на північному кордоні залишається напруженою, але контролюється Силами оборони.

Обстановка на північному кордоні зберігається напруженою, але контрольованою - Мисник

На півночі Сили оборони намагаються завдавати ураження ворогу на їхній території, на підході ДРГ до кордону й це вдається. Загалом обстановка на північному кордоні зберігається напруженою, але цілком контрольованою Силами оборони.

Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Оперативна обстановка на північному кордоні зберігається напруженою, але цілком контрольованою Силами оборони. Ворог дотримується своєї тактики. Перш за все це обстріл прикордонних населених пунктів вздовж усього державного кордону

- розповів Мисник.

Він зазначив, що дещо знизилася інтенсивність обстрілів Сумщини.

На Сумському напрямку ми бачимо, як й зменшення кількості в показниках обстрілі, але це не завжди віддзеркалює ситуацію, тому що іноді буває менше обстрілів, але більше вибухів. Залежить від того, яку зброю застосовують, або реактивні системи залпового вогню, або з гелікоптерів некерованими ракетами, такого менше стало. Тобто здебільшого ворог активно застосовує FPV-дрон, ударні БПЛА, міномети

- сказав Мисник.

Також він прокоментував активність російських ДРГ.

Щодо активності ДРГ, то зараз технічні засоби, які ми використовуємо в системі нашої оборони північного кордону дозволяють своєчасно виявляти такі спроби. Ми намагаємося завдавати ураження ворогу вже на їхній території, на підході до кордону й це досить вдається нам

- розповів Мисник.

На Сумщині спостерігається зменшення кількості обстрілів - ОТУ “Сіверськ” 16.06.24, 12:25 • 88897 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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