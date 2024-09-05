Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

Несколько общественных организаций США обратились в Государственный департамент с просьбой использовать для помощи Украине оставшиеся 6,2 млрд долларов, которые все еще доступны в рамках президентских полномочий, но только до конца бюджетного года, который истекает 30 сентября. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Свои обращения оформили такие организация, как Nova Ukraine, Leleka Foundation и 107 отделение Союза украинок Америки.

Если сумму не используют, то это может стать тревожным сигналом относительно поддержки Украины со стороны США - отметила изданию представительница Союза украинок Америки Ирина Анпилогова.

Без этих средств, отмечает она, украинские города могут обезлюдеть, что приведет к кризису беженцев, который повлияет как на Европу, так и на Соединенные Штаты.

Если нынешние темпы "проседаний" в ассигнованиях сохранятся до 30 сентября, то примерно 5,7 млрд долларов останутся неиспользованными, предупреждает и организация Razom for Ukraine. Они отмечают, важность того, чтобы президент Байден использовал свои полномочия, чтобы изъять остальные активы, выделенные Украине, до даты окончания срока действия 30 сентября. Организация призывает Госдепартамент опубликовать сообщение о предоставлении помощи на полную сумму - 6,2 млрд долларов, что "предоставило бы мощное сообщение Украине, России и американским избирателям, что администрация президента США хочет победы Украины".

Соучредитель и президент организации Leleka Foundation Вадим Гешель отметил, что ежедневное общение с медиками на передовой способствует пониманию масштаба потерь. По его мнению "многие из этих жизней можно было бы спасти с помощью лучших и более богатых запасов, оборудования и оружия". Поэтому Leleka Foundation также призвала правительство США потратить 6,2 млрд долларов на поддержку Украины.

Добавим

Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы привлечь россию к ответственности за ее действия в Украине, а КНДР за поддержку этой войны рф.

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