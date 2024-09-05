Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  49201 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  128726 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  120936 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  125995 просмотра
Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  98660 просмотра
публикации
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  125983 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  121258 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  120920 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  121422 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  128711 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  9074 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  110786 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  153306 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  144044 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  145751 просмотра
Актуальное
Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 14:13  •  1404 просмотра

Read in English

Несколько американских общественных организаций обратились к Госдепу с просьбой использовать 6,2 млрд долларов помощи Украине до 30 сентября. Они отмечают важность этих средств для поддержки Украины и предотвращения кризиса беженцев.

Несколько общественных организаций США обратились в Государственный департамент с просьбой использовать для помощи Украине оставшиеся 6,2 млрд долларов, которые все еще доступны в рамках президентских полномочий, но только до конца бюджетного года, который истекает 30 сентября. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Свои обращения оформили такие организация, как Nova Ukraine, Leleka Foundation и 107 отделение Союза украинок Америки.

Если сумму не используют, то это может стать тревожным сигналом относительно поддержки Украины со стороны США

- отметила изданию представительница Союза украинок Америки Ирина Анпилогова.

Без этих средств, отмечает она, украинские города могут обезлюдеть, что приведет к кризису беженцев, который повлияет как на Европу, так и на Соединенные Штаты.

Если нынешние темпы "проседаний" в ассигнованиях сохранятся до 30 сентября, то примерно 5,7 млрд долларов останутся неиспользованными, предупреждает и организация Razom for Ukraine. Они отмечают, важность того, чтобы президент Байден использовал свои полномочия, чтобы изъять остальные активы, выделенные Украине, до даты окончания срока действия 30 сентября. Организация призывает Госдепартамент опубликовать сообщение о предоставлении помощи на полную сумму - 6,2 млрд долларов, что "предоставило бы мощное сообщение Украине, России и американским избирателям, что администрация президента США хочет победы Украины".

Соучредитель и президент организации Leleka Foundation Вадим Гешель отметил, что ежедневное общение с медиками на передовой способствует пониманию масштаба потерь. По его мнению "многие из этих жизней можно было бы спасти с помощью лучших и более богатых запасов, оборудования и оружия". Поэтому Leleka Foundation также призвала правительство США потратить 6,2 млрд долларов на поддержку Украины.

Добавим

Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы привлечь россию к ответственности за ее действия в Украине, а КНДР за поддержку этой войны рф.

США не змінили політику щодо далекобійних ударів по РФ20 августа 2024, 02:22 • 117225 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  10995 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
  •  56528 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
  •  87596 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
  •  121258 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
  •  121422 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Эксклюзив
Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь
  •  88264 просмотра

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  105725 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  100834 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  98408 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  59647 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Популярные

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  98660 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  125995 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  120936 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  128726 просмотра
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  49201 просмотра

Публикации

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  125983 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  121258 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  120920 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  121422 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  128711 просмотра

Война

Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

  •  96 просмотра
Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

  •  2538 просмотра
российские ДРГ занимаются минированием территории - Демченко

российские ДРГ занимаются минированием территории - Демченко

  •  2025 просмотра
«Города Героев. Николаев": «Укрпочта» презентовала новую марку

«Города Героев. Николаев": «Укрпочта» презентовала новую марку

  •  1826 просмотра
Олег Гуляк назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома

Олег Гуляк назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома

  •  2780 просмотра

политика

В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

  •  0 просмотра
Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

  •  96 просмотра
Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

  •  2538 просмотра
Олег Гуляк назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома

Олег Гуляк назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома

  •  2780 просмотра
Австрия заявила о готовности стать местом переговоров между Украиной и россией

Австрия заявила о готовности стать местом переговоров между Украиной и россией

  •  5335 просмотра

Война

Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

  •  96 просмотра
Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

  •  2538 просмотра
российские ДРГ занимаются минированием территории - Демченко

российские ДРГ занимаются минированием территории - Демченко

  •  2025 просмотра
«Города Героев. Николаев": «Укрпочта» презентовала новую марку

«Города Героев. Николаев": «Укрпочта» презентовала новую марку

  •  1826 просмотра
Олег Гуляк назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома

Олег Гуляк назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома

  •  2780 просмотра

политика

В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

В ЕС ожидают продолжения хорошего сотрудничества после перестановок в правительстве Украины

  •  0 просмотра
Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

Стефанчук обсудил с Джонсоном снятие ограничений на вооружение США

  •  96 просмотра
Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

Общественные организации США призвали Госдеп успеть использовать 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца сентября

  •  2538 просмотра
Олег Гуляк назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома

Олег Гуляк назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома

  •  2780 просмотра
Австрия заявила о готовности стать местом переговоров между Украиной и россией

Австрия заявила о готовности стать местом переговоров между Украиной и россией

  •  5335 просмотра

Новости Бизнеса

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

  •  33201 просмотра
Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

4 сентября 2024, 12:00  •  62756 просмотра
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  117262 просмотра

Экономика

Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель - Свириденко

Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель - Свириденко

  •  2539 просмотра
Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

  •  4442 просмотра
В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

  •  8571 просмотра
Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  20470 просмотра
Мощность энергоблока №2 на Южно-Украинской АЭС снижена до 66% - Госатомрегулирования

Мощность энергоблока №2 на Южно-Украинской АЭС снижена до 66% - Госатомрегулирования

  •  19009 просмотра

Киев

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

  •  3778 просмотра
Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

  •  11385 просмотра
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

  •  15164 просмотра
В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

  •  28602 просмотра
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  49151 просмотра