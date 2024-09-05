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Громадські організації США закликали Держдеп встигнути використати 6,2 млрд доларів для допомоги Україні до кінця вересня

Громадські організації США закликали Держдеп встигнути використати 6,2 млрд доларів для допомоги Україні до кінця вересня

Київ • УНН

 • 24461 перегляди

Кілька американських громадських організацій звернулися до Держдепу з проханням використати 6,2 млрд доларів допомоги Україні до 30 вересня. Вони наголошують на важливості цих коштів для підтримки України та запобігання кризи біженців.

Декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні решту 6,2 млрд доларів, які все ще доступні у межах президентських повноважень, але тільки до кінця бюджетного року, що спливає 30 вересня. Про це УНН пише з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Свої звернення оформили такі організація, як Nova Ukraine, Leleka Foundation та 107 відділення Союзу українок Америки.

Якщо суму не використають, то це може стати тривожним сигналом щодо підтримки України з боку США

- зазначила виданню представниця Союзу українок Америки Ірина Анпілогова.

Без цих коштів, наголошує вона, українські міста можуть збезлюднити, що призведе до кризи біженців, яка вплине як на Європу, так і на Сполучені Штати.

Якщо нинішні темпи "просідань" в асигнуваннях збережуться до 30 вересня, то приблизно 5,7 млрд доларів залишаться невикористаними, попереджає і організація Razom for Ukraine. Вони наголошують, важливість того, щоб президент Байден використав свої повноваження аби вилучити решту активів, виділених Україні, до дати закінчення терміну дії 30 вересня. Організація закликає Держдепартамент опублікувати повідомлення про надання допомоги на повну суму – 6,2 млрд доларів, що "надало б потужне повідомлення Україні, росії та американським виборцям, що адміністрація президента США хоче перемоги України".

Співзасновник і президент організації Leleka Foundation Вадим Гешель зауважив, що щоденне спілкування з медиками на передовій сприяє розумінню масштабу втрат. На його думку "багато з цих життів можна було б врятувати за допомогою кращих і багатших запасів, обладнання та зброї". Тому Leleka Foundation також закликала уряд США витратити 6,2 млрд доларів на підтримку України.

Додамо

Сполучені Штати продовжать вживати заходи, щоб притягнути росію до відповідальності за її дії в Україні, а КНДР за підтримку цієї війни рф.

США не змінили політику щодо далекобійних ударів по РФ20.08.24, 05:22 • 117346 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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