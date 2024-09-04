США вживатимуть заходи для притягнення рф до відповідальності за дії в Україні і КНДР за підтримку цієї війни - Держдеп

Сполучені Штати продовжать вживати заходи, щоб притягнути росію до відповідальності за її дії в Україні, а КНДР за підтримку цієї війни рф, сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 3 вересня, пише УНН.

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"Ми вже бачили вплив на Україну підтримки Північної Кореї у цій війні, коли йдеться про передачу зброї, яка з'явилася на полі бою, і ми продовжуватимемо вживати заходів, щоб притягнути росію до відповідальності за її дії в Україні та притягнути Північну Корею до відповідальності за її підтримку цієї війни", - сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що повністю підтримає війну рф в Україні і який вплив це матиме на ядерно озброєну Північну Корею.

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