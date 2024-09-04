США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине, а КНДР за поддержку этой войны рф, сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 3 сентября, пишет УНН.

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«Мы уже видели влияние на Украину поддержки Северной Кореи в этой войне, когда речь идет о передаче оружия, которое появилось на поле боя, и мы будем продолжать принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине и привлечь Северную Корею к ответственности за ее поддержку этой войны», - сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что полностью поддержит войну рф в Украине и какое влияние это окажет на ядерно вооруженную Северную Корею.

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