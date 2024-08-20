США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

Политика США относительно дальнобойных ударов по территории РФ американским оружием, не изменилась, несмотря на украинскую операцию в Курской области РФ. Об этом во время брифинга в понедельник, 19 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

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«Мне не о чем делиться относительно их военной операции. Они (украинцы) защищают свою суверенную территорию против агрессии со стороны России, которую мы видим уже более двух лет. Я скажу, что наша политика не изменилась. Мне просто нечего добавить к этому», - сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос о разрешении Украине наносить более глубокие удары по России, в контексте украинской операции в Курской области.