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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 02:22  •  182 просмотра

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Белый дом заявил, что политика США относительно дальнобойных ударов по РФ не изменилась после операции Украины в Курской области. Пресс-секретарь подчеркнула, что Украина защищает свою территорию от российской агрессии.

Политика США относительно дальнобойных ударов по территории РФ американским оружием, не изменилась, несмотря на украинскую операцию в Курской области РФ. Об этом во время брифинга в понедельник, 19 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

Детали

«Мне не о чем делиться относительно их военной операции. Они (украинцы) защищают свою суверенную территорию против агрессии со стороны России, которую мы видим уже более двух лет. Я скажу, что наша политика не изменилась. Мне просто нечего добавить к этому», - сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос о разрешении Украине наносить более глубокие удары по России, в контексте украинской операции в Курской области.

Екс-конгресмен США Джордж Сантос визнав себе винним у корупції20 августа 2024, 01:35 • 7360 просмотров

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