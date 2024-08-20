Экс-конгрессмен США Джордж Сантос признал себя виновным в коррупции

Бывший американский конгрессмен от Республиканской партии Джордж Сантос признал себя виновным в коррупции и может получить до 22 лет заключения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Сантос, который стал известным из-за ряда скандалов и был исключен из Конгресса, признал себя виновным в уголовных обвинениях по коррупции. Как пишет издание, «это решение фактически ставит точку в его короткой и скандальной политической карьере».

Сантос признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже идентификационных данных. Последнее обвинение предусматривает минимум два года заключения. Судебное заседание состоялось в Центральном Ислипе в штате Нью-Йорк под председательством федерального судьи Джоанны Сейберт.

Во время судебного заседания 36-летний Сантос извинился перед своими избирателями, заявив, что глубоко сожалеет о своих действиях и признает всю ответственность за содеянное. В соответствии с соглашением с федеральными прокурорами, он отказался от права на апелляцию, если его приговор будет меньше 95 месяцев (чуть менее восьми лет).

Сантос был обвинен в мае 2023 года за ряд преступлений, в том числе отмывание денег из избирательной кампании для покрытия личных расходов, несанкционированное использование кредитных карточек доноров и получение пособия по безработице, пока он был официально трудоустроен. После ареста он был освобожден под залог в размере 500 тысяч долларов.

Приговор Джорджу Сантосу должен быть объявлен 7 февраля 2024 года. По имеющимся обвинениям, он может получить до 22 лет заключения.

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