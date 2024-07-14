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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В связи с покушением на Трампа руководительница Секретной службы США вызвала на слушание в Конгресс

В связи с покушением на Трампа руководительница Секретной службы США вызвала на слушание в Конгресс

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 13:43  •  2282 просмотра

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Руководитель Секретной службы США предоставит информацию о расследовании покушения на Трампа Конгресса

Надзорный комитет Палаты представителей США в связи с покушением на бывшего президента Дональда Трампа во время предвыборного митинга пригласил для дачи показаний главу Секретной службы США Кимберли Читл, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Надзорного комитета сообщила в соцсети X.

Руководитель Надзорного комитета Джеймс Комер пригласил директора Секретной службы США Читл дать показания на слушаниях в понедельник, 22 июля.

"Американцы требуют ответов относительно попытки убийства президента Трампа", - говорится в сообщении.

Напомним

В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Агенты Секретной службы вывели бывшего президента США Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере.

Позже Трамп сообщил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.

Стрелка, которым оказался 20-летний мужчина, убили. По информации, которую предоставила Секретная служба, он произвел несколько выстрелов в сторону сцены с крыши здания за пределами места проведения митинга. Сейчас события расследуются, как покушение на Трампа.

"Сценарий как через ксерокс": Фицо сравнил покушение на себя и нападение на Трампа14 июля 2024, 11:50 • 12115 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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