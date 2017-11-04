Обрушение части жилого дома в Одессе: здание не было аварийным

"Здесь на втором этаже размещены четыре квартиры, первый этаж - нежилой. Обрушение произошло вчера вечером, все службы были", - сообщила она.

"С жителями, кто захочет, мы будем отселять, кто не захочет, так бывает, захочет к родственникам... Но отсюда мы в любом случае будем отселять, потому что нам надо будет разбирать стены,.. и чтобы на это время не было жителей в квартирах. Дом не аварийный, дом строительства до 1917-го года. Мы не можем сказать, что произошло, не было ни пожара, ничего не было", - добавила К.Михова.

Как сообщили в ГСЧС, произошло обрушение наружной стены жилого дома ориентировочно на площади 10 м. кв. и арки со стороны внутреннего двора дома на уровне второго этажа, было повреждено газовую трубу и электросеть. При этом спасатели отметили, что есть угроза дальнейшего разрушения аварийной стены.

Спасателями были эвакуированы из опасной зоны по маршевым лестницам 10 жителей, а также совместно с работниками жилищно-коммунальной службы проведено разбор завала и расчистки прохода во внутренний двор дома. Погибших и пострадавших нет. В результате разрушения повреждены 4 квартиры на втором этаже дома, в которых проживает 13 человек. Жители поврежденного жилья переночевали у родственников. Местными органами исполнительной власти решается вопрос о дальнейшем расселении пострадавших.

Как отмечается, спасатели получили сообщение, что на ул. Степная, д. 48 возникло обрушение наружной стены двухэтажного жилого дома, чувствуется запах газа, 3 ноября в 19:59.