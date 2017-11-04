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Обрушення частини житлового будинку в Одесі: будівля не була аварійною

Обрушення частини житлового будинку в Одесі: будівля не була аварійною

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Житловий будинок, частина якого обвалилася в Одесі напередодні, не був аварійний. Про це у коментарі журналістам заявила перший заступник глави Малиновської РА Катерина Міхова, передає кореспондент УНН.

"Тут на другому поверсі розміщені чотири квартири, перший поверх - нежитловий. Обрушення сталося вчора ввечері, тут всі служби були", - повідомила вона.

"З жителями, хто захоче, ми будемо відселяти, хто не захоче, так буває, захоче до родичів... Але звідси ми у будь-якому випадку будемо відселяти, тому що нам треба буде розбирати стіни,.. і щоб на цей час не було жителів у квартирах. Будинок не аварійний, будинок будівництва до 1917-го року. Ми не можемо сказати, що сталося, не було ні пожежі, нічого не було", - додала К.Міхова.

Як повідомили У ДСНС, сталося обрушення зовнішньої стіни житлового будинку орієнтовно на площі 10 м. кв. та арки з боку внутрішнього двора будинку на рівні другого поверху, було пошкоджено газову трубу та електромережу. При цьому рятувальники зазначили, що є загроза подальшого руйнування аварійної стіни.

Рятувальниками були евакуйовані з небезпечної зони по маршових сходах 10 мешканців, а також спільно з працівниками житлово-комунальної служби проведено розбір завалу та розчищення проходу у внутрішній двір будинку. Загиблих та постраждалих немає. Внаслідок руйнування пошкоджено 4 квартири на другому поверсі будинку, в яких мешкає 13 осіб. Мешканці пошкодженого житла переночували у родичів. Місцевими органами виконавчої влади вирішується питання щодо подальшого розселення постраждалих.

Як зазначається, рятувальники отримали повідомлення, що на вул. Степова, буд. 48 виникло обрушення зовнішньої стіни двоповерхового житлового будинку, відчувається запах газу, 3 листопада о 19:59.

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