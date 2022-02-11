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Избрание меры пресечения "слуге народа" Кузьминых: суд отказал в отводе прокурора САП

Киев • УНН

 • 12760 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины отказал адвокату нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки, Ларисе Криворучко в отводе прокурора САП от участия в заседании относительно применения меры пресечения нардепа, передает корреспондент УНН.

Цитата

"В удовлетворении заявления защитницы об отводе прокурору САП от участия в заседании о применении меры пресечения Кузьминых отказать", - сказал судья.

Детали

Кроме того, судья объявил перерыв на час для того, чтобы адвокат Лариса Криворучко могла пообедать.

Что было раньше

Ранее Криворучко просила перерыв, потому что участники процесса могут "не дожить до решения", ведь очень устали и хотят есть. К слову, адвокат опоздала почти на час, а сам суд не длится и двух часов.

Также Криворучко заявляла об отводе прокурору САП.

Дополнение

Прокуратура будет настаивать на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.

Контекст

Сергея Кузьминых поймали на “горячем” во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. "Слуга" проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск. Позже его задержали и сообщили о подозрении.

К слову

Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных у жены.

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