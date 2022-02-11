Обрання запобіжного заходу "слузі народу" Кузьміних: суд відмовив у відводі прокурора САП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд України відмовив адвокату нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тисяч гривень хабаря, Ларисі Криворучко у відводі прокурора САП від участі в засіданні щодо застосування запобіжного заходу до нардепа, передає кореспондент УНН.
Цитата
"У задоволені заяви захисниці про відвід прокурору САП від участі в засіданні щодо застосування запобіжного заходу Кузьміних відмовити", - сказав суддя.
Деталі
Окрім того, суддя оголосив перерву на годину для того, щоб адвокат Лариса Криворучко могла пообідати.
Що було раніше
Раніше Криворучко просила перерву, бо учасники процесу можуть "не дожити до рішення", адже дуже стомились та хочуть їсти. До слова, адвокат запізнилася майже на годину, а сам суд не триває і двох годин.
Також Криворучко заявляла про відвід прокурору САП.
Доповнення
Прокуратура наполягатиме на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.
Контекст
Сергія Кузьміних спіймали на “гарячому” під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. "Слуга" проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук. Згодом його затримали та повідомили про підозру.
До слова
Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.