Избрание новых членов ЦИК может задержаться до мая - источник

"Сейчас вопрос избрания новых членов ЦИК остается открытым - как известно, на 13 мест у нас есть 14 претендентов. То есть один из них не сможет получить должность. Сейчас стоит вопрос, кого именно оставить - среди 14 претендентов только двое имеют соответствующий опыт для работы в ЦИК. Венецианская комиссия настаивает, чтобы в новый состав ЦИК вошли представители всех фракции парламента, а для этого нужно отказаться от одного из представителей БПП, на что Администрация Президента пойти не хочет", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас решается вопрос, кого именно "выбросить из этого процесса". По его словам, рассматривают возможность не поддерживать или представителя "Батькивщины", или "Самопомочи".

"Президент и БПП давят на спикера и хотят как можно быстрее запустить процесс избрания новых членов ЦИК. Но не забываем, что среди представленных кандидатур на должность члена ЦИК нет также представителя от Оппозиционного блока. Поэтому, пока этот вопрос пытаются отложить. Если будут урегулированы все вопросы, может быть уже завтра Рада начнет процедуру избрания членов ЦИК - пока консенсуса нет, и поэтому скорее всего, в четверг мы останемся со старым составом ЦИК", - подчеркнул собеседник.

Отвечая на уточняющий вопрос, от добавил, что скорее всего "новых членов ЦИК будут избирать в мае".

Напомним, в БПП готовы голосовать в четверг за новых членов ЦИК.